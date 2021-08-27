شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف ينفرد بوصافة الهدافين التاريخيين للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد شريف، لاعب الأهلي، في تخطي رقم طه إسماعيل، نجم الفريق الأحمر السابق، بعد تسجيله الهدف رقم 21 في مشواره بالدوري هذا الموسم بعد هدفه في مرمى أسوان، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الجونة ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء ترتيب الهدافين التاريخيين للأهلي:

محمود الخطيب (23) – 1974-75

محمد شريف (21) – 2020-2021

طه إسماعيل (20) – 1962-63

أحمد بلال (19) – 2002-2003

محمد أبو تريكة (18) – 2005-2006

وليد أزارو (18) – 2017-2018

أمادو فلافيو (17) – 2006-2007

عماد متعب (15) – 2004-2005

حسام حسن (15) – 1998-1999

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة أسوان المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الأهلي we السلام في آخر مباراة في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير - محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - بدر بانون - أليو ديانج - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - مروان محسن - محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من حمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني ومحمد محمود.

وخاض الأهلي 33 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، تعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفاً، واستقبلت شباكه 28هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة والذي هبط لدوري القسم الثاني.