شكرا لقرائتكم خبر عن حمودى ينضم لقائمة بيراميدز لأول مرة لمواجهة غزل المحلة واستبعاد السعيد ورمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، ويحل غزل المحلة ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في الجولة 34 والأخيرة من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - أحمد حمودي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود عبد القادر - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي

وشهدت القائمة دخول أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق لأول مرة منذ تعرضه للإصابة بقطع فى وتر أكيليس وهى الإصابة التى تعرض لها أثناء أحد تدريبات فريقه فى شهر يناير الماضي، ليخضع اللاعب لجراحة عاجلة استلزمت التزامه ببرنامج علاجى طوال الفترة الماضية، فيما شهدت القائمة استبعاد كلاً من عبد الله السعيد، ورمضان صبحى، وأحمد فتحى، وعلى جبر.

واقترب أحمد حمودى، من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالة، خاصة بعدما لم يتم قيده فى القائمة الأفريقية التى تم تسجيلها بالاتحاد الأفريقى "كاف" لمشاركة بيراميدز فى الكونفدرالية بالموسم المقبل.

ولم يحدد مسئولو بيراميدز مصير أحمد حمودى بشكل نهائى حتى الوقت الحالى، وإن كان القرار الأقرب سيكون رحيله عن الفريق السماوى.