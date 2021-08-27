شكرا لقرائتكم خبر عن حارس المصري يعلن عودته لنادى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد دعدور، حارس بيراميدز، عودته إلى الفريق السماوى بعد انتهاء إعارته للمصري البورسعيدي.

كان المصرى قد تعاقد مع أحمد دعدور قادما من بيراميدز لمدة موسمين على سبيل الإعارة، بناء على رغبة من على ماهر، المدير الفني للفريق، الذى يعلم إمكانيات اللاعب الفنية، منذ أن عملا سويا عندما كان المدير الفني يقود الأسيوطى سبورت قبل تغييره لبيراميدز.

وكتب دعدور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "موسم انتهى.. مبسوط إني كنت جزء من نادي كبير وقدرنا إن إحنا نوصل لحلم من طموح كنا بنسعي له فى بداية الموسم وهو الوصول والمشاركة الأفريقية".

وأضاف دعدور: "مبسوط إني شاركت ف الحلم ده مبسوط إني كنت ف نادي كبير اسمه النادي المصري شكرا لكل حد ساعدني ف النادي شكرا للاعيبه وللجهاز الفني والإداري والطبي بتمنالكم التوفيق فى اللي جاي وتوصلوا لكل اللي بتحلموا بيه".

تابع: "شكراً لجماهير النادي المصري، شكراً لكل حد قالي كلمة كويسة وشكراً لكل حد دعمني في وقت غلطي بتأسف عن أي تقصير مني أكيد مش مقصود مسامح أي حد غلط ف حقي أو اغتابني ف وقت ضيق، وبتمني إني أكون كنت ضيف خفيف عليكم وتفتكروني بالخير دايما".