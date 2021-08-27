شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يضم 21 لاعبا لقائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على ضم 21 لاعبا لقائمة الفريق للسفر إلى القاهرة والدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي سوف تقام على ملعب الدفاع الجوى.

وتضم القائمة كلا من: عمرو شعبان و محمود رضا و محمد فتح الله "كماتشو" و محمد سامى و محمد عبدالقادر و محمود علاء و جلال العقده و يحيى حامد و معتز محب و أحمد عادل و بسام ماهر و خالد الاخميمى و حسام حسن و محمد غلوش و أشرف السيد و أحمد الندرى و محمد حموشه و محمد حمدان و عبده يحيى و بدر موسى و عبد الرحمن عاطف.

ويحصد غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 34 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 14 مباراة والهزيمة 12 مباراة.