حسام حسن يضم 20 لاعبا لقائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة المقاولون

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القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، على ضم 20 لاعبا لقائمة الفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب الجبل الأخضر.

وجاءت القائمة تضم كلا من: محمد صبحى و صبحى سليمان و هشام صلاح و دايمون لوى و محمود شعبان و السيد سالم و صبرى رحيل و محمد رجب و مروان النجار و مروان عطيه و أحمد راشد و أحمد حجى و مصطفى أبراهيم و عمار حمدى و أحمد نبيل " مانجا " و عبد الغنى محمد و عادل نيمار و بلال السيد و خالد قمر.

ويغيب عن الفريق السكندرى فوزى الحناوى للإيقاف؛ بسبب الحصول على ثلاثة إنذارات والمدافع محمود رزق للإصابة.