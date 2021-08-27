في بيان رسمي.. الزمالك: بطولة الدوري تأكيد على عظمة وعراقة النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز لموسم 2020-2021 للمرة الـ13 في تاريخه، بعد منافسة قوية مع النادي الأهلي حامل اللقب السابق.

اللجنة المكلفة بإدارة النادي أشارت في بيانها إلى أن التتويج ببطولة الدوري جاء ليؤكد عظمة وعراقة القلعة البيضاء، بعد موسم وصفته بأحد أصعب المواسم على الإطلاق.

وجاء نص البيان كالتالي:

“بسم الله الرحمن الرحيم … الحمد لله على فضله وتوفيقه.. باسمي واسم كل زملائى أعضاء اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك يسعدني أن أتقدم إلى جماهيره العظيمة وأعضائه المحترمين والعاملين به وجميع منتسبيه الافاضل بالتهنئة الخالصة بمناسبة فوز الفريق الاول لكرة القدم ببطولة الدوري العام 20/21 موسم تلك البطولة الغالية التي غابت سنين يأتي الفوز بها اليوم في واحد من أصعب المواسم الرياضية، بما شهد فيه النادي من تحديات غير مسبوقة على نحو يؤكد عظمة وعراقة هذا النادي ويقدم رسالة واضحة للجميع يعيها ذوي النفوس السوية والقلوب الصافية والعقول المستنيرة وتستعصي على من حرمه الله بعدله شيئا من ذلك.

إن هذا الفوز ليؤكد على نجاح سياستنا التي رسمناها معا لتكون لنا شرعة ومنهاجا والتزمنا بها قولا وعملا دون مواربة كما عاهدناكم حيث احترام الجميع وتوحيد الصف ونبذ الخلافات والتمسك غير المشروط بقيم الروح الرياضية مع بذل كل الجهود لفرض مناخ صحي للمنافسة العادلة قدر المستطاع، ومواجهة الصعوبات والتحديات أيا كانت طبيعتها أو مصدرها بالجهد والعمل المخلص تطبيقا لشعارنا الثابت وهو نبل الغاية وشرف الوسيلة كما أن هذه البطولة كانت ثمرة جهود إدارات متتابعة لا يمكن إنكار فضلهم وصار شكرهم واجبا بما يؤكد ثراء هذا النادي العظيم بأبنائه وكوادره.

إن نادي الزمالك القلعة الرياضية التي لا تغيب عنها شمس البطولات وهو إن غابت عنه نجوم افتقدناها ونحترمها على كل حال إلا أن نجوما أخرى سطعت واستكملت المسيرة بعزم وإخلاص وها هو النادي إذ يحصد اليوم البطولة رقم 77 في تاريخه الكروي لتكون درة تاج بطولات هذا العام لتجاور دوري كرة اليد، ودوري السوبر لكرة السلة، وكأس الكرة الطائرة وبطولتي إفريقيا للأندية لكرة اليد وكرة السلة وكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد والعديد من البطولات التي لا يتسع المقام لذكرها، تلك البطولات التي كانت بفضل الله ثمرة دعم جماهير عظيمة وجهد وعمل لاعبين كانوا بحق نجوما ضربوا مع أجهزتهم الفنية والإدارية والطبية أروع المثل في الإخلاص والحب لناديهم وإليهم ينسب النصر ويجب لهم الشكر.

وإلى هؤلاء النجوم نقول سوف نبذل بإذن الله كل الجهد لدعمكم وستبقى أسماؤكم محفورة في قلوب محبيكم شأن كل من أخلص لهذا النادي وتفانى من اجل رفعته.

وإلى جماهير النادي وأعضائه الكرام إلى من تحلوا بالأمل وكان لديهم إيمان بالقدرة على النجاح وإلى من ساورهم الشك في ذلك نقول سنبقى معا وبدعمكم أيا كان موقعنا نبذل الجهد ونصنع النصر .. والله الموفق والمستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.