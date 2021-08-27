بالمواعيد.. مشوار صلاح مع ليفربول في مجموعات دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن روزنامة مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد القرعة التي أجريت مساء أمس الخميس في مدينة اسطنبول التركية.

ويأتي ليفربول في المجموعة الثانية، ويتواجد معه أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا، وبورتو البرتغالي، بجانب ايه سي ميلان، في مجموعة قوية من الناحية التاريخية.

ويبدأ ليفربول باستضافة ايه سي ميلان في الجولة الأولى، بينما ستكون مباراتي الفريق أمام أتلتيكو مدريد في الجولتين الثالثة والرابعة.

ويلعب محمد صلاح مع ليفربول دوري أبطال أوروبا، أملًا في تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وأتى جدول المباريات كما يلي:

ليفربول - ميلان ، الأربعاء 15 سبتمبر

بورتو - ليفربول ، الثلاثاء 28 سبتمبر

أتلتيكو مدريد - ليفربول ، الثلاثاء 19 أكتوبر

ليفربول - أتلتيكو مدريد ، الأربعاء 3 نوفمبر

ليفربول - بورتو ، الأربعاء 24 نوفمبر

ميلان - ليفربول ، الثلاثاء 7 ديسمبر