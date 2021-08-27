لحظة بلحظة.. الزمالك1 - 1 البنك الأهلي.. حفني يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أنهى نادي الزمالك الموسم الجاري من بطولة الدوري بالتعادل الإيجابي أمام نظيره البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري.

وتقدم الزمالك في الدقيقة 72 بهدف سجله لاعبه أيمن حفني قبل أن يتعادل كريم بامبو في الدقيقة 84.

وحصل البنك الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 90 سددها أحمد علي ولكن تصدى لها محمد أبو جبل ولكن أعادها الحكم بداعِ تقدم أبو جبل ليسددها أحمد علي وتصدى لها أبوجبل مرة أخرى.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 80 بفارق 4 نقاط عن الأهلي أقرب منافسيه، فيما رفع البنك الأهلي رصيده عند النقطة 35 في المركز 14.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

وبدأت المباراة بوقوف للاعبي البنك الأهلي في ممر شرفي للزمالك.

مرت 15 دقيقة أولى وسط سيطرة نسبية من لاعبي الزمالك لعل أبرز الكرات جاءت في الدقيقة 14 بعدما أرسل إمام عاشور ركنية حولها محمود علاء برأسه في عارضة البنك الأهلي.

وردّ البنك الأهلي بمقصية للاعبه بامبو في الدقيقة 18 ولكنها علت مرمى أبو جبل ثم سدد محمود قاعود تسديدة قوية في الدقيقة 19 ولكن أبعدها محمود علاء لركنية.

وسدد إمام عاشور في الدقيقة 22 كرة ضعيفة وصلت ليد حارس مرمى البنك الأهلي محمود السعدني قبل أن يُسدد كرة قوية في الدقيقة 30 أبعدها السعدني ثم أوقف الحكم المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

وكاد يتعادل البنك الأهلي في الدقيقة 36 ولكن القائم أنقذ أبوجبل.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب الزمالك حازم إمام بعد عرقلة بهاء مجدي في الدقيقة 50.

ونفذ لاعب البنك الأهلي في الدقيقة 51 الركلة الحرة مباشرة في مرمى الزمالك مباغته ولكن أبعدها أبو جبل.

ودفع كارتيرون في الدقيقة 55 بالثلاثي أيمن حفني، شيكابالا، زيزو بدلاً من حميد أحداد، مروان حمدي، محمود عبدالعزيز.

وسدد زيزو كرة قوية في الدقيقة 61 مرت بجوار القائم الأيمن لحارس البنك الأهلي.

ودفع كارتيرون في الدقيقة 70 باللاعب طارق حامد بدلاً من إسلام جابر.

ومرر شيكابالا الكرة في الدقيقة 70 لحازم إمام على يمين الملعب ليرسلها عرضية داخل منطقة جزاء البنك الأهلي ليحولها أيمن حفني برأسه هدفًا في الدقيقة 71.

وسجل بامبو هدف التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 83 من رأسية بعد رأسية أرسلها له زميله أحمد علي من داخل منطقة جزاء الزمالك.

وحصل البنك الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 90 سددها أحمد علي ولكن تصدى لها محمد أبو جبل ولكن أعادها الحكم بداعِ تقدم أبو جبل ليسددها أحمد علي وتصدى لها أبوجبل.