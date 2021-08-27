مباشر.. الأهلي 1 - 1 أسوان.. شريف يسجل من ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

فاز فريق الأهلي أمام نظيره أسوان، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الأخيرة بدوري we المصري.

وسجل اللاعب أشرف مجدي هدف أسوان الأول في الدقيقة 51، قبل أن يتعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة 69.

وقب صافرة نهاية المباراة تمكن اللاعب صلاح محسن من إحراز هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 90+6.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 76 نقطة بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد أسوان عند 27 نقطة لكنه كان قد هبط لدوري القسم الثاني في وقت سابق.

واختار موسيماني تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر ابراهيم، رامي ربيعة، بدر بانون.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، ديانج، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: صلاح محسن، مروان محسن، محمد شريف.

أحداث المباراة

وبعد مرور 5 دقائق احكم فريق الأهلي قبضته على المباراة، وهدد مرمى فريق اسوان في أكثر من مرة، ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح محمد شريف في الدقيقة 7، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو احتسب ركلة حرة مباشرة للأهلي.

وأهدر محمد شريف أخطر فرصة في اللقاء مع حلول الدقيقة 28، بعد عرضة رأسية من صلاح محسن، ليحولها شريف بطريقة غريبة أمام المرمى لأعلى العارضة.

ومع بداية الشوط الثاني قرر المدير الفني لفريق الأهلي موسيماني الدفع باللاعب محمد هاني بدلا من المدافع ياسر إبراهيم.

وتقدم فريق أسوان بالهدف الأول في الدقيقة 51، عن طريق اللاعب أشرف مجدي مستغلا خطأ دفاعي من لاعبي الأهلي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيةق 67، تقدم لتنفيذها اللاعب محمد شريف، ليسددها بنجاح على يسار الحارس.

وجاء التغير الثاني للأهلي في الدقيقة 70 بدخول المهاجم والتر بواليا بدل اللاعب مروان محسن.