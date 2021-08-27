البدري يناشد الحكومة البريطانية عبر "سكاي سبورتس" بالتدخل لإرسال صلاح والنني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

ناشد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الحكومة البريطانية بالتدخل من أجل السماح للاعبي القائمة الحمراء بالانضمام إلى منتخبات بلادهم في تصفيات كأس العالم.

وفي حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" قال حسام البدري :"واثق من إمكانية إيجاد حل للأزمة، يمنح كل الأطراف مبتغاهم، رسالتي إلى الحكومة البريطانية هي أن يسمحوا للاعبين بالسفر".

وأضاف البدري :"يمكن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع اللاعبين مع التأكد من عدم تأثرهم بأي عوامل خارجية، وعمل مسحات دورية لهم".

وتأكد غياب محمد صلاح والنني عن مباراة مصر الافتتاحية في تصفيات كأس العالم في مواجهة أنجولا بالقاهرة الشهر القادم، وشكوك حول مشاركتهما في المباراة الثانية في الجابون.

وأتم البدري :"يمكن أن ينضم إلينا صلاح والنني في المباراة الثانية بالجابون في أسوأ الظروف، لكننا نثق في إمكانية التوصل إلى حلول خلال الأيام المقبلة".

وتعد مصر بين دول القائمة الحمراء التي وضعتها بريطانيا لفرض إجراءات مشددة على القادمين منها، لكن لا تضم القائمة الجابون وهو الأمر الذي يسمح للاعبين بالسفر إلى هناك دون أزمة.