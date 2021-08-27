تشكيل الزمالك.. مروان وأحداد يقودان الهجوم أمام البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن المدير الفني للزمالك، باتريس كارتيرون، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الجمعة أمام نظيره البنك الأهلي خلال المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة 34 ـ الأخيرة ـ من بطولة الدوري.

وضمن الزمالك، التتويج بلقب النسخة الجارية من بطولة الدوري في الجولة الماضية بعد الفوز أمام الإنتاج الحربي بهدفين؛ حيث يتصدر جدول المسابقة برصيد 79 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلي، فيما يحتل البنك الأهلي المركز 15 برصيد 34 نقطة.

وجاء تشكيل الزمالك للمباراة كالتالي:

حارس مرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع:أحمد فتوح، محمود علاء، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط:إسلام جابر، أوباما، إمام عاشور، محمود عبدالعزيز.

الهجوم: مروان حمدي وحميد أحداد.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي: محمد عواد، محمود الونش، محمد عبد الشافي، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، حازم إمام، طارق حامد، أيمن حفني، أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري