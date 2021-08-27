تشكيل الأهلي.. مصطفى شوبير حارسًا.. وثلاثي في الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيمماني، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه؛ لمواجهة أسوان، في إطار الجولة الأخيرة من دوري we المصري.

واختار موسيماني تشكيلًا مكونًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر ابراهيم، رامي ربيعة، وبدر بانون.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، ديانج، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: صلاح محسن، مروان محسن، محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: "حمزة علاء، أحمد رمضان بيكهام، محمود متولي، سعد سمير، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، والتر بواليا، محمد هاني، ومحمد محمود".

وخاض الأهلي 33 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، تعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفًا، واستقبلت شباكه 28هدفًا، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة والذي هبط لدوري القسم الثاني.