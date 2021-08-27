نتيجة مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي للمحترفين.. الزعيم يضيع انتصارًا سهلًا

تعرف على نتيجة مباراة الهلال والباطن في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 27-8-2021.

وقع نادي الهلال في فخ التعادل أمام الباطن بنتيجة (0-0)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الثالثة بالدوري السعودي للمحترفين.

ووصل الزعيم لمرمى نادي الباطن في العديد من المناسبات، دون أن يتمكن من الوصول إلى الشباك حيث اصطدم بتألق الحارس مارتن كمبانيا تارة، وعدم التوفيق تارة أخرى.

وبهذا التعادل، رفع الهلال رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب الدوري، على الجهة المقابلة اصبح في رصيد الباطن 4 نقاط في المركز العاشر.

دخل نادي الهلال بالتشكيلة التالية: عبدالله المعيوف – محمد البريك – جانج هيون سو – علي البليهي – ناصر الدوسري – جوستافو كويلار – سلمان الفرج – سالم الدوسري – آندري كاريلو – موسى ماريجا – بافيتيمبي جوميز.

بينما جاءت تشكيلة الباطن كالآتي: مارتن كمبانيا – مسعود الربيعي – ماوريسيو انطونيو – ريناتو تشافيز – محمد ناجي – فري اكوا – زكريا سامي – يوسف الجبلي – محمد رايحي – فابيو ابرو – يوسف المزيريب.

وضغط نادي الهلال على دفاعات الباطن منذ البداية، وهدد جوميز مرمى كمبانيا للمرة الأولى في الدقيقة الثالثة بتسديدة مرت بعيدة عن المرمى، كما سدد كاريلو كرة في الدقيقة السادسة خرجت إلى ضربة مرمى.

وحاول سالم الدوسري الوصول إلى شباك الباطن بتسديدة قوية في الدقيقة (13)، ولكن مصيرها لم يختلف عن تسديدة جوميز وكاريلو.

ووقف الحارس كمبانيا أمام الهلال في مناسبتين، فعند الدقيقة (25)، تصدى لتسديدة من جوميز، قبل أن يمنع ماريجا من زيارة الشباك بتصدٍ صعب من مسافة قريبة في الدقيقة (34).

وكان جوميز قريب من افتتاح التسجيل لفريق الهلال في الدقيقة (44)، ولكن رأسيته علت المرمى بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

الزعيم يصنع ولا يسجل

وهيأ سالم الدوسري كرة لنفسه على حدود منطقة الجزاء وأطلق تصويبة قوية ملتفة بالقدم اليمنى، مرت بجوار القائم ببضعة سنتيمترات في الدقيقة (57).

وعاد سالم من جديد ليتلاعب بدفاع الباطن على الجهة اليمنى عند الدقيقة (59)، قبل أن يمرر كرة إلى موسى ماريجا الذي أطلق تسديدة قوية جدًا علت المرمى بقليل.

وعند الدقيقة (60)، قام ليوناردو جارديم بإقحام ياسر الشهراني وماثيو بيريرا على حساب ناصر الدوسري وآندري كاريلو، على أمل زيارة شباك الباطن.

وحرمت العارضة نادي الهلال من زيارة الشباك في الدقيقة (67)، بعدما تصدت لتسديدة جوميز التي حولها مدافع الباطن ريناتو تشافيز بالخطأ تجاه مرمى فريقه.

ودخل صالح الشهري بدلًا من موسى ماريجا عند الدقيقة (69) في ثالث تبديلات نادي الهلال.

وأضاع ياسر الشهراني فرصة سانحة للتسجيل عند الدقيقة (73)، حينما تلقى تمريرة رائعة من بيريرا خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة باتجاه المرمى ولكنها مرت بعيدة لتخرج إلى ضربة مرمى.

وصنع الشهراني فرصة لا تضيع حينما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء على الجهة اليسرى مررها إلى الشهراني برأسه لتمر من أمام الأخير بغرابة شديدة في الدقيقة (85).

وأجرى جارديم آخر تبديلات الهلال في الدقيقة (85) بخروج سالم الدوسري ودخول لوسيانو فيتو، وخروج بافيتيمبي جوميز ودخول عبدالله الحمدان.

وظهر لوسيانو فيتو في الدقيقة (87)، حين تلقى تمريرة من بيريرا على حدود منطقة الجزاء هيأها لنفسه وسدد كرة على الطائر علت المرمى.

وتحصل الهلال على ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، تولى تنفيذها ماثيو بيريرا وسدد كرة في منتصف المرمى تصدى لها كامبانيا على مرتين.

وأهدر بيريرا فرصة خطف الثلاث نقاط في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، بعدما تبادل الكرة بشكل رائع مع الحمدان قبل أن يسدد كرة في أحضان الحارس، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي (0-0).