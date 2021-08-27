صفقات إشبيلية | نجم الدنمارك الصفقة الـ11 في الميركاتو الصيفي 2021

قدمت إدارة نادي إشبيلية الصفقة الـ 11 لها منذ بداية الميركاتو الصيفي 2021، عندما أعلنت نجاح مفاوضات ضم نجم وسط منتخب الدنمارك «توماس ديلاني» من بوروسيا دورتموند الألماني نهاية هذا الأسبوع.

ولفت توماس ديلاني الأنظار خلال مشاركته مع منتخب الدنمارك خلال يورو 2020، حيث لعب دورًا هامًا في بلوغ الأولاد الحمر للدور نصف النهائي قبل الخروج أمام إنجلترا في الأشواط الإضافية.

ووقع صاحب ال 25 عامًا على عقد طويل الأمد مع إشبيلية ينتهي في يونيو 2025، بعدما قضى السنوات الثلاث الماضية بين صفوف بوروسيا دورتموند، وسددت إدارة إشبيلية مبلغ ستة ملايين يورو لضمه من بوروسيا.

وبدأ اللاعب مسيرته في الدوري الالماني مع فيردر بريمن في منتصف موسم 2017/2016 قادمًا من نادي اف سي كوبنهاجن الدنماركي الذي لعب له في الفترة من 2008 إلى يناير 2017.

صفقات اشبيلية في الميركاتو الصيفي 2021