صفقات إشبيلية | نجم الدنمارك الصفقة الـ11 في الميركاتو الصيفي 2021

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قدمت إدارة نادي إشبيلية الصفقة الـ 11 لها منذ بداية الميركاتو الصيفي 2021، عندما أعلنت نجاح مفاوضات ضم نجم وسط منتخب الدنمارك «توماس ديلاني» من بوروسيا دورتموند الألماني نهاية هذا الأسبوع.
ولفت توماس ديلاني الأنظار خلال مشاركته مع منتخب الدنمارك خلال يورو 2020، حيث لعب دورًا هامًا في بلوغ الأولاد الحمر للدور نصف النهائي قبل الخروج أمام إنجلترا في الأشواط الإضافية.
ووقع صاحب ال 25 عامًا على عقد طويل الأمد مع إشبيلية ينتهي في يونيو 2025، بعدما قضى السنوات الثلاث الماضية بين صفوف بوروسيا دورتموند، وسددت إدارة إشبيلية مبلغ ستة ملايين يورو لضمه من بوروسيا.
وبدأ اللاعب مسيرته في الدوري الالماني مع فيردر بريمن في منتصف موسم 2017/2016 قادمًا من نادي اف سي كوبنهاجن الدنماركي الذي لعب له في الفترة من 2008 إلى يناير 2017.
صفقات اشبيلية في الميركاتو الصيفي 2021
- الدنماركي توماس ديلاني – قادم من بوروسيا دورتموند
- الارجنتيني إيريك لاميلا – قادم من توتنهام هوتسبير
- الصربي ماركو دميتروفيتش – قادم من إيبار
- السويدي لودفيج أوجوستينسون – قادم من فيردر بريمن
- الاسباني رافا مير – قادم من ولفرهامبتون
- الارجنتيني جونزالو مونتيل – قادم من ريفر بليت
- الاسباني خافي دياز – قادم من اشبيلية أتلتيكو
- الاسباني بيدرو أورتيز بيرنات – قادم من اشبيلية أتلتيكو
- الالماني ماريوس هيرتزيج – قادم من فاكير بورجاوسين
- الاسباني خوسيه كارمونا – قادم من اشبيلية أتلتيكو
- الاسباني بابلو بيريز ريكو – قادم من إشبيلية أتلتيكو
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