مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الاهلي في بث مباشر يلا شوت ببطولة الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الزمالك والبنك الاهلي، في بث مباشر على يلا شوت، ضمن مباريات اليوم الجمعة 27 اغسطس 2021 في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

تنطلق مباراة الزمالك والبنك الاهلي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، في الجولة 34 من الدوري المصري، وتقام على ملعب بتروسبورت في القاهرة.

وتنقل على قناة أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي حاتم بطيشة، وتنقل على أثير إذاعة اون سبورت اف ام مصحوبة بستوديو تحليلي، في نفس توقيت مباراة الاهلي واسوان لحساب نفس الجولة.

وسيحظى الزمالك بممر شرفي في بداية المباراة بعد تأكد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة ال13 في التاريخ، وللمرة الأولى منذ آخر تتويج عام 2015.

وجمع الزمالك 79 نقطة في المباريات ال33 الماضية، ليتربع على جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 6 نقاط عن اقرب ملاحقيه «الأهلي» الذي مُني بثلاث تعادلات في آخر خمس جولات، ما أدى إلى تراجعه في صراع التتويج بلقب البطولة المفضلة له.

وينوي المدير الفني لنادي الزمالك «باتريس كارتيرون» الاستعانة بلاعبيه البدلاء أمثال مروان حمدي وحميد أحداد وإسلام جابر وإمام عاشور وحسام حسن، من أجل إراحة العناصر الأساسية الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في الجولات الخمس الأخيرة من الموسم، ومن أجل منحهم فرصة لإلتقاط الأنفاس قبل خوض مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

وضمن فريق البنك الاهلي البقاء في دوري الأضواء والشهرة باحتلال المركز ال15 برصيد 34 نقطة بفارق خمس نقاط عن المركز ال16 الذي يحتله وادي دجلة.

جدير بالذكر تعرض البنك الاهلي لخسارة فادحة في مباراة الدور الاول امام الزمالك بنتيجة 1/4 وهو اللقاء الوحيد الذي جمع الفريقين ببعضهم البعض.

ويمر البنك الاهلي بفترة مميزة فلم يتعرض لأي خسارة منذ نهاية شهر يونيو الماضي، بتحقيق 3 انتصارات والتعادل في 6 مباريات.

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