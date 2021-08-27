مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان في بث مباشر يلا شوت ببطولة الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وأسوان على يلا شوت ببطولة الدوري المصري، الجولة 34 والأخيرة، ضمن مباريات اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021.

تنطلق مباراة الاهلي وأسوان في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة أون تايم سبورت الثانية، بصوت المعلق بلال علام.

ويستضيف ملعب السلام (الاهلي we) مواجهة الاهلي واسوان، التي تعد مباراة تحصيل حاصل بالنسبة لكلا الفريقين، بعدما خسر المارد الأحمر اللقب أمام غريمه التقليدي الزمالك الاسبوع الماضي، وبعدما تأكد هبوط أسوان إلى الدرجة الثانية باحتلال المركز ال18 والأخير برصيد 27 نقطة بفارق 7 نقاط عن البنك الاهلي صاحب المركز ال15.

وتعرض اسوان للخسارة ثلاث مرات متتالية في آخر خمس جولات من الدوري المصري الممتاز، كما تعادل في مناسبتين، الأمر الذي أفقده القدرة على منافسة البنك الاهلي وغزل المحلة على البقاء.

جدير بالذكر انتهاء المباراة الأولى بين الاهلي واسوان في الدوري هذا الموسم، يوم 29 يوليو 2021 بفوز الاهلي بثلاثة اهداف مقابل هدف، علمًا بأن مباراتي الموسم الماضي قد انتهتا بفوزين للاهلي 3/صفر و5/1.

ولم يحقق اسوان أي فوز في تاريخه على الاهلي في الفترة من 2015 إلى يوليو 2021.

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الاهلي – اسوان

ملعب الاهلي We السلام

الدوري المصري (الجولة الأخيرة)

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تشكيلة الاهلي الاساسية اليوم: مصطفى شوبير – محمود وحيد – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – بدر بانون – أحمد نبيل كوكا – أليو ديانج – طاهر طاهر – صلاح محسن – محمد شريف – مروان محسن.

تشكيلة اسوان الاساسية اليوم: طلعت عبدالوهاب – أحمد سالم صافي – محمد جابر – أحمد دحروج – عمرو الحلواني – أشرف مجدي – عبدالعزيز موسى – هيثم الفيل – أحمد خالد – أحمد الصغيري – سولمون منساه.