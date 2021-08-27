نتيجة مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي.. العميد يُعدل المسار

تعرف على نتيجة مباراة الاتحاد والفيصلي في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الجمعة 27-8-2021.

قاد المدرب المؤقت حسن خليفة فريق الاتحاد لتحقيق انتصارًا ثمينًا على مستضيفه الفيصلي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الثالثة بالدوري السعودي.

وكانت إدارة الاتحاد أقالت المدرب فابيو كاريلي عقب خسارة العميد بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، لصالح نادي الرجاء المغربي يوم السبت الماضي.

وبهذا الانتصار، رفع نادي الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات، ليرتقي إلى المركز الرابع في انتظار باقي نتائج الجولة الثالثة، في المقابل تجمد رصيد نادي الفيصلي عند 4 نقاط في المركز الثامن.

وبدأ نادي الاتحاد المباراة بالتشكيلة التالية: راكان النجار – مهند الشنقيطي – أحمد حجازي – حمدان الشمراني – سعود عبدالحميد – عبدالإله المالكي – كريم الأحمدي – عبدالعزيز البيشي – إيجور كورنادو – عبدالرحمن العبود – رومارينيو.

بينما دخل الفيصلي بهذه التشكيلة: مصطفى ملائكة – صالح القميزي – رفائيل سيلفا – إيجور روسي – حسين سالم – إسماعيل سيلفا – عبدالرحمن الدوسري – هشام فايق – رومان أمالفيتانو – جيليرمي – جوليو تفاريس.

وتقدم أحمد حجازي بالهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة الثالثة، بعد ضربة ركنية نفذها إيجور كورنادو، وصلت على رأس العملاق المصري ليضعها بقوة في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وكان نادي الفيصلي قريب للغاية من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (39)، حين ارتطمت كرة عرضية بالقائم الأيسر لحارس الاتحاد راكان النجار وخرجت إلى ضربة مرمى.

وأحرز لاعب خط الوسط البرازيلي إسماعيل سيلفا هدف التعادل لفريق الفيصلي عند الدقيقة (41)، بتسديدة قوية بالقدم اليمنى من مسافة بعيدة استقرت في الزاوية اليمنى للحارس نادي الاتحاد البديل راكان النجار.

وجاء رد الاتحاد سريعًا، ففي الدقيقة (45) سجل البرازيلي إيجور كورنادو الهدف الثاني للعميد، حينما انفرد بالمرمى بعد تمريرة من عبد الرحمن العبود تمكن من ترويضها داخل منطقة الجزاء قبل أن يضعها في الشاك بشكل رائع.

وفي الشوط الثاني، كاد رومارينيو يضيف الهدف الثالث للنمور في الدقيقة (62)، بعدما أطلق تصويبة ارتطمت بدفاع الفيصلي وغيرت اتجاهها ثم اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس مصطفى ملائكة.

ومرت باقي دقائق الشوط الثاني دون هجمات خطيرة تذكر من جانب الفريقين، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الاتحاد على الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد.

شاهد فيديو اهداف الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي