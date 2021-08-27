شاهد فيديو اهداف الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي.. ثنائية حجازي وكورنادو تُسعد النمور

شاهد فيديو اهداف مباراة الاتحاد والفيصلي في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الجمعة 27-8-2021.

حقق نادي الاتحاد انتصارًا ثمينًا على مستضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الثالثة بالدوري السعودي.

وسجل هدفي الاتحاد، المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في الدقيقة (3)، وإيجور كورنادو في الدقيقة (45)، فيما سجل هدف نادي الفيصلي الوحيد إسماعيل سيلفا في الدقيقة (41).

وتقدم أحمد حجازي بالهدف الأول لصالح الاتحاد بعد ضربة ركنية نفذها إيجور كورنادو، وصلت على رأس العملاق المصري ليضعها بقوة في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وكان نادي الفيصلي قريب للغاية من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (39)، حين ارتطمت كرة عرضية بالقائم الأيسر لحارس الاتحاد راكان النجار وخرجت إلى ضربة مرمى.

وأحرز لاعب خط الوسط البرازيلي إسماعيل سيلفا هدف التعادل لفريق الفيصلي بتسديدة قوية بالقدم اليمنى من مسافة بعيدة استقرت في الزاوية اليمنى للحارس نادي الاتحاد البديل راكان النجار.

وجاء رد الاتحاد سريعًا، فبعدها بأربعة دقائق سجل البرازيلي إيجور كورنادو الهدف الثاني للعميد، حينما انفرد بالمرمى بعد تمريرة من عبد الرحمن العبود تمكن من ترويضها داخل منطقة الجزاء قبل أن يضعها في الشاك بشكل رائع.

وفي الشوط الثاني، كاد رومارينيو يضيف الهدف الثالث للنمور في الدقيقة (62)، بعدما أطلق تصويبة ارتطمت بدفاع الفيصلي وغيرت اتجاهها ثم اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس مصطفى ملائكة.

ومرت باقي دقائق الشوط الثاني دون هجمات خطيرة تذكر من جانب الفريقين، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الاتحاد على الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وبهذا الانتصار، رفع نادي الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات، ليرتقي إلى المركز الرابع في انتظار باقي نتائج الجولة الثالثة، في المقابل تجمد رصيد نادي الفيصلي عند 4 نقاط في المركز الثامن.

شاهد فيديو اهداف الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي