«ذكرى الشهداء».. لاعبو الزمالك يخلدون ذكرى علاء علي والشهدا بـ«تيشيرت» الدوري الـ13

الشارقة - اميمة ياسر - في لفتة رائعة، يرتدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قميصا خاصا للاحتفال ببطولة الدوري الممتاز خلال فترة الإحماء التي تسبق مواجهة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وحرص الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد عبد الشافي على تخليد ذكرى الشهداء، والراحل علاء علي نجم الزمالك السابق خلال مباراة اليوم، ويحمل القميص الرقم 13 بعد التتويج باللقب رقم 13 للدوري، وجملتي «دوري الشهداء»، و«علاء علي دائما في القلب».

ويواجه الفريق الأبيض نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وفي إطار الاحتفال بفوز الزمالك ببطولة الدوري الممتاز، جهزت الشركة الراعية للمسابقة«بانرات» خاصة لاحتفالات الزمالك بالحصول على الدرع بعد لقاء البنك الأهلي، ومن المقرر أن يتسلم فريق الزمالك درع الدوري بعد مباراة البنك الأهلي.

وحسم الأبيض لقب البطولة بشكل رسمي، بعد الفوز على الإنتاج الحربي في المباراة السابقة بهدفين دون رد، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة، وشهد محيط ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس تشديدات أمنية قوية، حيث رفض الأمن دخول أي شخص لا يتواجد بكشف المباراة منظمين وصحفيين.

ووصل أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى ملعب بتروسبورت من أجل تتويج الزمالك اليوم بدرع الدوري.