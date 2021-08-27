حقيقة مفاوضات الزمالك وبيراميدز لضم جونيور أجاي

الشارقة - اميمة ياسر - ترددت في الساعات الماضية أنباء حول انضمام النيجيري جونيور أجاي مهاجم الأهلي إلى المنافس التقليدي الزمالك بداية من الموسم الجديد.

واستقر الأهلي على فسخ عقد جونيور أجاي "25 عاما" بالتراضي بعد التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم وسط برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني نجم سيمبا التنزاني.

وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك: "أجاي معروض بالفعل على الجهاز الفني للزمالك وإدارة النادي".

وأضاف: "الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك يعلم قدرات أجاي جيدا إذ دربه سابقا حين كان مديرا فنيا للأهلي في عام 2018". حسبما نشر موقع "كورة".

وأوضح: "سيعقد كارتيرون اجتماعا مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك من أجل الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالموسم المقبل وقائمة الفريق والصفقات الجديدة والراحلين والمعارين".

كما كشف مصدر بالنادي الأهلي عن آخر المستجدات المتعلقة بعملية رحيل النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم عن صفوف القلعة الحمراء، خاصة أن عقده مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، دون الرجوع للإدارة الحمراء، خاصة بعدما تردد خلال الساعات الماضية احتمالية رحيل اللاعب إلى الزمالك أو بيراميدز.

المفاوضات جارية مع أجايي للتوصل لاتفاق بشأن رحيله

وقال المصدر، إن المفاوضات ما زالت جارية مع المهاجم النيجيري، بشأن التوصل لاتفاق حول مستقبل اللاعب سواء ببيع عقده أو بخروجه على سبيل الإعارة مع تجديد تعاقده لفترة أخرى.

وأكد المصدر أن لم يجر التوصل لأي اتفاق مع جونيور أجايي حتى هذه اللحظات بشأن فسخ التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، ولكن كل الأمور واردة في الفترة المقبلة، وكل الخيارات مطروحة لإنهاء الأمر. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

أجايي لن يرحل لأي ناد إلا بمباركة الأهلي

وعن رحيل أجايي للزمالك أو بيراميدز، أوضح المصدر أن هذا الأمر سيكون صعبًا للغاية، خاصة أن هناك عقد يربط اللاعب بالأهلي، ولن يرحل لأي نادٍ خلال الفترة الحالية إلا بمباركة الأهلي، وقد يدخل في صفقة تبادلية، خاصة أن هناك صفقات جديدة يتم التفاوض عليها حاليًا.

واختتم المصدر، أن أجايي خرج تمامًا من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، والذي منح الضوء الأخضر للإدارة لرحيله، مشيرًا إلى أن تعاقد الأهلي مع الثنائي لويس ميكيسوني وبيرسي تاو أنهى على فرص بقاء اللاعب بشكل كبير في البقاء داخل القلعة الحمراء أو الاعتماد عليه في الموسم الجديد.

اليوم.. الأهلي يواجه أسوان بالدوري الممتاز

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، آخر مباراة في بطولة الدوري الممتاز حينما يستضيف فريق أسوان على ملعب الأهلي والسلام.

وخاض المارد الأحمر 33 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، تعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين