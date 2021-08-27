شكرا لقرائتكم خبر عن دخول أتوبيس زوجات لاعبى الزمالك والناشئين ملعب بتروسبوت للاحتفال بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الأتوبيس الخاص بزوجات لاعبى الزمالك واللاعبين الناشئين فى النادى إلى مدرجات ملعب بتروسبورت، وذلك للاحتفال مع اللاعبين عقب لقاء اليوم أمام البنك الاهلى في ختام مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وكان وصل أعضاء اللجنة التي تدير نادى الزمالك إلى استاد بتروسبورت لمؤازرة الفريق أمام البنك الأهلى في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

كما حرص جميع اللاعبين المقيدين في قائمة الزمالك على حضور المباراة ومؤازرة زملاءهم للاحتفال بلقب الدورى، وحضر عبد الله جمعة وسيف فاروق جعفر وجنش، قبل وصول أتوبيس الفريق وانتظروا زملاءهم.

وتزين استاد بتروسبورت لتنصيب الزمالك بطلا لمسابقة الدورى العام الذى تُوج به الفريق الأبيض للمرة الـ13 فى تاريخه، ونستعرض أبرز التحضيرات فى استاد بتروسبورت الذى سيستضيف لقاء الزمالك مع البنك الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 .

من جهته طالب الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لاعبيه بتحقيق الانتصار التاسع على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى لتحقيق رقم قياسى في ليلة الاحتفال بالتتويج بدرع الدوري الذى حسمه الفريق بالجولة الماضية للمرة 13 في تاريخه .

ويستمر غياب محمود جنش حارس مرمى الزمالك عن فريقه في مباراة الليلة بسبب عقوبته من الجهاز الفني بعد خروجه من معسكر مباراة سيراميكا، ويعتزم كارتيرون منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء للمشاركة في مباراة البنك الاهلى للحكم على مستواهم في ظل كون نتيجة المباراة"تحصيل حاصل".

وفى المقابل، طالب خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلى، لاعبيه بخوض مباراة الليلة بأعصاب هادئة بعد حسم بقائهم في الدوري الممتاز بشكل رسمي، وتقديم لقاء ممتع كرويا للجماهير في ختام موسم صعب، ويعتزم البنك الاهلى إقامة ممر شرفى للزمالك بمناسبة تتويجه بالدوري.