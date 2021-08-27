شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لتجديد عقد "بن شرقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فاروق جعفر، نجم نادى الزمالك السابق، عن آخر كواليس مفاوضات التجديد مع أشرف بن شرقى، وقال فاروق جعفر فى تصريحات لبرنامج "ستاد مصر"، فى طريقنا لإنهاء إجراءات التجديد مع أشرف بن شرقى، جلسنا معه مرة وننتظر جلسة أخرى بعد عودته من المغرب، ولاعب بقيمة أشرف بن شرقى سنحافظ عليه ونجدد له.

من جهته قال حازم إمام، "الزمالك كان بحاجة إلى ظهير أيمن حتى منتصف الموسم، بسبب إصابة حازم إمام وتواجد أحمد عيد فقط، ولكن المثلوثى ظهر بشكل جيد بعد العودة من التوقف، ولذلك الزمالك لم يعد يحتاج لتدعيم هذا المركز.

وأضاف إمام، الوحيد الذى ليس له بديل فى الزمالك الآن هو طارق حامد، خاصة أنه تطور هجومياً إلى جانب دوره الدفاعى، وحال تعرضه لإصابة أو إيقاف لا يوجد له بديل، يجب أن تتعاقد مع ديفيندر يعوض غياب طارق.

وتابع حازم إمام، أرشح مهند لاشين ودونجا لمركز الديفندر فى الزمالك، وأسامة جلال في مركز المدافع، وناصر منسى في مركز المهاجم، هو لاعب جيد وتشعر أن لا أحد منتبه لقدراته، وكذلك شادى حسين مهاجم جيد جداً وأعلم أنه أهلاوى.

فيما وجه أيمن يونس رسالة إلى 3 لاعبين في القلعة البيضاء قائلاً: أنصح إمام عاشور أنه لا يحتاج إلى إثبات أنه زملكاوى ولكنه محتاج يكسب ويكسب الزمالك، خاصة أن قدراته غير عادية في التصويب والبينيات والمرحلة القادمة له مهمة، ولا أحد لا يثق في فتوح ولكن معه منافس رائع هو عبد الشافى وعبد الله جمعة، والبعض يعامل فتوح بشئ من الحدة لكنه لاعب كبير وننتظر منه الكثير، واللاعب الثالث هو أوباما لا يصح أن يكون لديه كل هذه القدرات ويتجاهلها، يجب أن يغلق أذنيه جيداً عن خارج الملعب لأنه ميزان تفوق الزمالك.