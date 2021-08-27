شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي فى ليلة التتويج بدرع الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة البنك الأهلي المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.