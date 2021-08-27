كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي فى ليلة التتويج بدرع الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي فى ليلة التتويج بدرع الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة البنك الأهلي المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويضم تشكيل الزمالك كلا من:
حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد
خط الهجوم: مروان حمدي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.