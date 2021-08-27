شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يصل بتروسبورت لدعم الزمالك أمام البنك الأهلى والاحتفال بدرع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، إلى ستاد بتروسبورت لمؤازرة الفريق أمام البنك الأهلى في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

كما حرص جميع اللاعبين المقيدين فى قائمة الزمالك علي حضور المباراة ومؤازرة زملائهم للاحتفال بلقب الدورى، وحضر عبد الله جمعة وسيف فاروق جعفر وجنش، قبل وصول أتوبيس الفريق وانتظرا زملائهم.

وتزين استاد بتروسبورت لتنصيب الزمالك بطلا لمسابقة الدورى العام الذى توج به الفريق الأبيض للمرة الـ13 فى تاريخه، ونستعرض أبرز التحضيرات فى استاد بتروسبورت الذى سيستضيف لقاء الزمالك مع البنك الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 .

من جهته طالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار التاسع على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى لتحقيق رقم قياسى في ليلة الاحتفال بالتتويج بدرع الدوري الذى حسمه الفريق بالجولة الماضية للمرة 13 في تاريخه .

ويستمر غياب محمود جنش حارس مرمى الزمالك عن فريقه في مباراة الليلة بسبب عقوبته من الجهاز الفني بعد خروجه من معسكر مباراة سيراميكا، ويعتزم كارتيرون منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء للمشاركة في مباراة البنك الاهلى للحكم على مستواهم في ظل كون نتيجة المباراة"تحصيل حاصل".

وفى المقابل، طالب خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلى لاعبيه بخوض مباراة الليلة بأعصاب هادئة بعد حسم بقائهم في الدوري الممتاز بشكل رسمي، وتقديم لقاء ممتع كروياً للجماهير في ختام موسم صعب ، ويعتزم البنك الاهلى إقامة ممر شرفى للزمالك بمناسبة تتويجه بالدوري.