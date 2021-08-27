شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يغادر أتوبيس الزمالك لاصطحاب نجله وزوجته للاحتفال بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك إلى الباب الخاص بدخول الجمهور بملعب بتروسبورت لمساعدة زوجته وابنه للدخول للملعب عقب وصول حافلة الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة البنك الأهلى فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز فى 24 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

وطالب الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لاعبيه بتحقيق الانتصار التاسع على التوالى بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى لتحقيق رقم قياسى فى ليلة الاحتفال بالتتويج بدرع الدورى الذى حسمه الفريق بالجولة الماضية للمرة 13 فى تاريخه.