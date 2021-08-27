شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهاجم الزمالك بـ فادى فريد وكريم بامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى التشكيل الرسمي الذى يخوض لقاء اليوم أمام الزمالك فى ختام مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.

وجاء التشكيل يضم كلا من:

في حراسة المرمى .. أحمد السعدنى

في خط الدفاع .. محمود " دبش " ، بهاء مجدى ، أمير مدحت ، محمد كامل

في خط الوسط .. محمد فتحى ، محمود السيد ، ، محمد مثنانى ، محمود " قاعود "

في الهجوم .. فادى فريد ، كريم بامبو

ويتولى الحكم محمود عاشور تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلى، يعاونه محمود أبو الرجال، وأحمد توفيق، بينما يتولى أبو بكر عبد الحى مهمة الحكم الرابع، ويتواجد فى غرفة الفار صبحى العمراوى، ومصطفى الشهدى.

وأدار محمود عاشور مباراتين للزمالك في الدوري هذا الموسم، كانت الأولى أمام سموحة في الجولة الثالثة وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2- صفر، والثانية أمام طلائع الجيش وفاز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف فى الجولة 23 للمسابقة.