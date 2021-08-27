شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أعمال أحمد حجازي يغازل جماهير الأهلى بصورة مثيرة للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار حازم الحديدى وكيل أعمال أحمد حجازى، مدافع المنتخب الوطنى واتحاد جدة السعودى، حالة من الجدل لدى عشاق النادى الأهلى، بعدما نشر صورة لحجازى بقميص الأهلى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، وهو ما فسرته بعض الجماهير على إمكانية عودة اللاعب إلى القلعة الحمراء خلال الميركاتو الجارى.



حازم الحديدي

وقاد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، فريق الاتحاد لتحقيق فوزا غاليا على مضيفه الفيصلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "مدينة المجمعة الرياضية"، في الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين" للموسم الحالي 2021-2022.

جاءت أهداف المباراة الثلاث في الشوط الأول، حيث أحرز أحمد حجازي هدف الاتحاد الأول في المباراة من ضربة رأس رائعة في الدقيقة الثالثة، إثر متابعته للركلة الركنية.

ويعد هدف أحمد حجازي هو الثاني له على التوالي مع الاتحاد، بعد أن سجل هدفا في مرمى الرائد في الجولة الماضية، باللقاء الذي انتهى بفوز الاتحاد بثلاثية.

ونجح اللاعب إسماعيل سيلفا في إدراك هدف التعادل لفريق الفيصلي في الدقيقة 41 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

واستطاع الوافد الجديد إيجور كورنادو من تسجيل هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 45 من اختراق داخل منطقة الجزاء.

ودخل لاعبو الاتحاد مباراة اليوم بروح معنوية منخفضة، بعدما خسر الفريق لقب البطولة العربية "كأس محمد السادس"، إثر الهزيمة أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح يوم السبت الماضي، وهي الخسارة التي أدت إلى رحيل المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي.

وبتلك النتيجة يحتل الاتحاد وصافة جدول الترتيب مؤقتا برصيد 6 نقاط، في حين يتواجد الفيصلي في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.