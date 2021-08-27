شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: لم نفاوض أجايى.. خطة الدعم تشمل 3 مراكز ونفكر فى المحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، حقيقة دخول مسؤولى القلعة البيضاء في مفاوضات مع جونيور أجايى، بعدما فسخ الأخير تعاقده مع الأهلي، وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "ستاد مصر": سنتعاقد مع مدافع ولاعب وسط، ونحتاج أكثر من مهاجم، ونفكر في المحليين، ولا يوجد أجانب لأن لدينا عددا كبيرا من الأجانب.

وأضاف: لا توجد مفاوضات مع جونيور أجايى، ولكن سننتظر حتى الانتهاء من مباراة اليوم وسنتحدث معه لمعرفة احتياجاته.

وعن ضم الزمالك لعبد الله السعيد قال أيمن يونس: من لا يحتاج عبد الله السعيد؟ هو لاعب موهوب ولديه قدرات وسنه يسمح له باللعب في هذا المركز.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز فى 24 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

وطالب الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لاعبيه بتحقيق الانتصار التاسع على التوالى بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى لتحقيق رقم قياسى فى ليلة الاحتفال بالتتويج بدرع الدورى الذى حسمه الفريق بالجولة الماضية للمرة 13 فى تاريخه.