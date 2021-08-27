اخبار الرياضه

الأهلي يصل ملعب السلام استعدادا لمواجهة أسوان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب السلام استعدادا لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب الأهلي والسلام، استعدادًا لمواجهة فريق أسوان المحدد لها التاسعة مساء اليوم فى آخر مواجهات الدوري الممتاز. وحرص الجهاز الفني للفريق على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول وقبل بدء الإحماء.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة أسوان مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز فى التاسعة مساء باستاد الأهلي والسلام.

وخاض الأهلي مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، وتعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفاً واستقبلت شباكه 28هدفًا، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة وهبط إلى دوري القسم الثاني.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
مصطفى شوبير - محمود وحيد - رامي ربيعة  - ياسر إبراهيم -  بدر بانون - أليو ديانج - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - مروان محسن - محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، حمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني ومحمد محمود.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا