الأهلي يصل ملعب السلام استعدادا لمواجهة أسوان

القاهرة - سامية سيد - وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب الأهلي والسلام، استعدادًا لمواجهة فريق أسوان المحدد لها التاسعة مساء اليوم فى آخر مواجهات الدوري الممتاز. وحرص الجهاز الفني للفريق على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول وقبل بدء الإحماء.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة أسوان مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز فى التاسعة مساء باستاد الأهلي والسلام.

وخاض الأهلي مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، وتعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفاً واستقبلت شباكه 28هدفًا، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة وهبط إلى دوري القسم الثاني.