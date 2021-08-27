رقم 13 وتخليد ذكرى الشهداء وعلاء علي.. الزمالك يظهر بقميص خاص في ليلة التتويج بالدوري أمام البنك

الشارقة - اميمة ياسر -

يظهر فريق الزمالك بقميص خاص للاحتفال ببطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك خلال فترة الإحماء التي تسبق مواجهة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من المسابقة، والتي ستقام في التاسعة مساء اليوم الجمعة.

ويلتقي الزمالك مع فريق البنك الأهلي على ملعب ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد عبد الشافي على تخليد ذكرى الشهداء، والراحل علاء علي نجم الزمالك السابق خلال مباراة اليوم.

ويحمل القميص الذي سيرتديه لاعبو الزمالك الرقم ١٣ بعد التتويج باللقب، وجملة دوري الشهداء، وعلاء علي دائماً في القلب.