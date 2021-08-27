رسمياً.. كريستيانو رونالدو يعود مجدداً إلى مانشستر يونايتد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأصدر المان يونايتد بياناً قال فيه: ”يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو“.

وأضاف النادي الإنجليزي: ”سيتم الاتفاق على الشروط الشخصية للاعب البرتغالي واجتياز الكشف الطبي قبل الانضمام لتدريبات الفريق“.

واختتم اليونايتد بيانه قائلاً: ”يتطلع الجميع في النادي إلى الترحيب بعودة كريستيانو إلى مانشستر“.

يشار إلى أن رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، فاز حتى الآن بأكثر من 30 لقبًا رئيسيًا خلال مسيرته، بما في ذلك خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية، وسبعة ألقاب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وأوروبا. وبطولة الأمم الأوروبية لوطنه البرتغال.

وفي فترته الأولى مع مانشستر يونايتد سجل رونالدو 118 هدفًا في 292 مباراة.