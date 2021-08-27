تصفيات مونديال 2022: رويس يعود الى ألمانيا

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برلين : أعاد المدرب الجديد للمنتخب الألماني هانزي فليك المهاجم ماركو رويس الى أول تشكيلة للمانشافت تحت إشرافة، للمباريات المرتقبة في أيلول/سبتمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، فيما استدعى ثلاثة لاعبين للمرة الاولى.

وخلف فليك المدرب السابق يواكيم لوف الذي تنحى بعد 15 سنة على رأس الجهاز الفني للمنتخب بعد كأس أوروبا هذا الصيف التي خرجت منها ألمانيا في الدور الـ16 ضد إنكلترا.

تحتل ألمانيا المركز الثالث في مجموعتها بانتصارين وخسارة، بفارق ثلاث نقاط عن أرمينيا المتصدرة، بعد هزيمة صادمة أمام مقدونيا الشمالية في آذار/مارس الفائت.

فليك الذي قاد بايرن ميونيخ الى الثلاثية في موسم 2019 2020، استدعى ثمانية لاعبين من الفريق البافاري الذي تركه نهاية الموسم الماضي للإشراف على المانشافت.

وكان رويس (32 عامًا)مهاجم بوروسيا دورتموند غاب عن كأس أوروبا بسبب سلسلة من الاصابات. ويغيب زميل الاخير في النادي المدافع ماتس هوملس بداعي الاصابة إضافة الى مدافع ليدز يونايتد الانكليزي روبن كوخ.

كما يغيب قلب دفاع بوروسيا مونشنغلادباخ ماتياس غينتر لإصابته بكوفيد 19.

واستدعى فليك بدلا منهم للمرة الاولى ظهير أيسر هوفنهايم دافيد راوم، قلب دفاع فرايبورغ نيكو سكلوتيربيك ومهاجم ريد بول سالزبورغ النمسوي الشاب كريم أديمي (18 عامًا).

قال فليك لوكالة سيد الألمانية التابعة لفرانس برس "إنه مزيج جيد من لاعبين شباب وذوي الخبرة. نحن متحمسون جميعًا للعمل مع الفريق والتحضير جيدًا للمباريات. من المهم أن يظهر الفريق جودته لأنها عالية جدًا".

عانت ألمانيا منذ أن تذيلت مجموعتها في كأس العالم 2018 قبل أن تخسر بسداسية نظيفة ضد إسبانيا في دوري الامم الاوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

أظهر الفريق بصيص أمل في كأس أوروبا، ولكن بعد الفوز 4 2 على البرتغال، اكتفى بالتعادل امام المجر قبل أن يسقط 2 صفر ضد إنكلترا في الأدوار الإقصائية.

تحل ألمانيا على ليشتينشتاين في الثاني من أيلول/سبتمبر قبل أن تستضيف أرمينيا بعد ثلاثة أيام لتسافر بعجها الى إيسلندا في الثامن من الشهر ذاته.

وهنا التشكيلة:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت)، برند لينو (أرسنال الإنكليزي)

الدفاع: ريدل باكو (فولفسبورغ)، روبن غوزنس (أتالانتا الإيطالي)، تيلو كيهرر (باريس سان جرمان الفرنسي)، لوكاس كلوسترمان (لايبزيغ)، دافيد راوم (هوفنهايم)، أنتونيو روديغر (تشلسي الإنكليزي)، نيكو سكلوتيربيرك (فرايبورغ)، نيكلاس زوله (بايرن ميونيخ).

الوسط: محمود داهود (بوروسيا دورتموند)، يوزوا كيميش وليون غوريتسكا وجمال موسيالا (بايرن ميونيخ)، إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنكليزي)، يوناس هوفمان وفلوريان نويهاوس (بوروسيا مونشنغلادباخ)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).