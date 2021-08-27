شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسؤولية وتغلبوا على ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن لاعبى القلعة البيضاء كانوا على قدر المسؤولية فى الموسم الجارى، بعدما نجحوا فى حصد بطولة الدورى العام رغم الضغوط التى تعرضوا لها، وقال جمال حمزة، في تصريحات لبرنامج "ستاد مصر": أهنئ نادى الزمالك اللاعبين كانوا رجالاً وقدموا كل ما لديهم رغم الضغط وأنهم لعبوا مباراة كل 3 أيام، والطبيعى أن الزمالك كان سيكون متأخراً عن الأهلى في حالة فوز الأهلى بمؤجلاته وهذا شكل عامل ضغط آخر على اللاعبين.

وقال حازم إمام، نجم الزمالك السابق: الزمالك تعلم من المواسم السابقة، صحيح أنه خسر من الأهلى لكنه في النهاية توج بالدورى، على عكس الموسم الماضى الذى فاز فيه الزمالك على الأهلى، لكنه خسر نقاطا كثيرة أمام الفرق الصغيرة ولذلك خسر بطولة الدورى العام.

من جهته طالب الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لاعبيه بتحقيق الانتصار التاسع على التوالي، بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى لتحقيق رقم قياسى في ليلة الاحتفال بالتتويج بدرع الدوري الذى حسمه الفريق بالجولة الماضية للمرة 13 في تاريخه.

ويستمر غياب محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، عن فريقه في مباراة الليلة بسبب عقوبته من الجهاز الفني بعد خروجه من معسكر مباراة سيراميكا، ويعتزم كارتيرون منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء للمشاركة في مباراة البنك الاهلى للحكم على مستواهم في ظل كون نتيجة المباراة"تحصيل حاصل".

وفى المقابل، طالب خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلى، لاعبيه بخوض مباراة الليلة بأعصاب هادئة بعد حسم بقائهم في الدوري الممتاز بشكل رسمي، وتقديم لقاء ممتع كروياً للجماهير في ختام موسم صعب، ويعتزم البنك الاهلى إقامة ممر شرفى للزمالك بمناسبة تتويجه بالدوري.