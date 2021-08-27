شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام أسوان.. شريف ومروان وصلاح فى الهجوم وعودة بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة أسوان المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الأهلي والسلام فى آخر مباراة في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

مصطفى شوبير - محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - بدر بانون - أليو ديانج - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - مروان محسن - محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، حمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني ومحمد محمود.

وخاض الأهلي33 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، تعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفاً واستقبلت شباكه 28هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة والذي هبط لدوري القسم الثاني.