شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتقدم على سيراميكا 2 / 1 بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وسيراميكا بتقدم الدراويش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام.

تقدم شيلونجو للإسماعيلي في الدقيقة الثانية، وعزز آري بابل تقدم الدراويش بالهدف الثاني في الدقيقة 41، قبل أن يعدل شريف دابو النتيجة في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

وأعلن هيثم شعبان وإيهاب جلال المديران الفنيان لسيراميكا والإسماعيلى، تشكيل المباراة التي تجمعهما على استاد السويس الجديد مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: محمود صقر-خالد صبحي-سيف تقا-أحمد محسن، خط الوسط: محمود نبيل- محمد توني- محمد إبراهيم - شريف دابو- مصطفى ميسي، خط الهجوم: أحمد غنيم.

بينما يتكون تشكيل الإسماعيلى من: حراسة المرمى: محمد مجدى، خط الدفاع: محمد عادل - محمد هاشم - مصطفى الزناري - مصطفى فارس، خط الوسط: محمد حسن - عمر الوحش- محمد عبد السميع- محمد صادق، الهجوم: آرى بابل- شيلونجو.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

فيما يحجز الاسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.