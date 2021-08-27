شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لاعبو الزمالك رجالة وهذا الجيل يستحق بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن الجيل الحالى من لاعبى القلعة البيضاء يستحق التتويج ببطولة كبيرة مثل دورى أبطال أفريقيا، وقال الثعلب الصغير فى تصريحات لبرنامج "ستاد مصر"، لاعبى الزمالك كانوا رجالة، وهذا الجيل كان يستحق بطولة كبيرة زى "بطولة أفريقيا"، ولا يكون آخره التتويج بالكأس أو كأس السوبر، لم تحصد بطولة أفريقيا العام الماضى رغم أنك كنت الأقرب ومع ذلك هذا الجيل لم يتوقف عند تلك البطولة.

من جهته قال فاروق جعفر، كل اللاعبين قدموا أداء مميزا وكانوا رجالاً فى هذا الموسم، لم نشعر فى لحظة أن الفريق لديه مشكلة أو يمر بظروف صعبة، أو أن هؤلاء اللاعبين لديهم مستحقات متأخرة، لأول مرة فى تاريخ النادى نمر بهذه الظروف من غياب اللاعبين الأجانب واللاعبين الكبار، ومع ذلك تثبت العناصر الموجودة أقدامها.

فيما أكد أيمن يونس أن شيكابالا يمثل حالة فى الزمالك والجماهير أصبحت لا تقيمه فنياً هل أدى بشكل جيد أم لا، أما إمام عاشور فقدم نفسه للجماهير حتى ولو تأثر بالتوقف مازال لاعباً صغيراً، ولا يمكن أن ننسى دور اللاعبين أصحاب الخبرات والونش هو أفضل مدافع فى مصر، وطارق حامد هو مصدر الطاقة فى الزمالك، ومصطفى محمد مكانش ينفع يسيب الزمالك.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز فى 24 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

وطالب الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لاعبيه بتحقيق الانتصار التاسع على التوالى بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى لتحقيق رقم قياسى فى ليلة الاحتفال بالتتويج بدرع الدورى الذى حسمه الفريق بالجولة الماضية للمرة 13 فى تاريخه.