شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الألعاب البارالمبية.. موعد منافسات البعثة المصرية فى طوكيو غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها غدا، السبت، فى الدورة البارالمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل. ويخوض لاعبو رفع الأثقال وتنس الطاولة المنافسات غدا حيث تخوض فاطمة عمر لاعبة رفع الأثقال منافساتها فى وزن 67 كجم، وعينها على الميدالية الذهبية، لتكرار إنجازاتها السابقة، حيث سبق وتوجت بأربع ذهبيات وفضية واحدة.

كما يخوض باقى لاعبى رفع الأثقال المنافسات وهم محمود صبرى وفاطمة محروس ومحمد صبحى.

وتستكمل باقى أدوار منافسات تنس الطاولة أيضا.

وجاء جدول المنافسات كالتالى ..

يوسف السيد لاعب السباحة فى سباق 150 م متنوع الساعة 3:15 ص

محمود صبرى وزن 72 كجم رفع أثقال الساعة 4:00 ص

فاطمة محروس وزن 61 كجم رفع اثقال الساعة 6:00 ص

فاطمة عمر وزن 67 كجم رفع اثقال الساعة 9:30 ص

محمد صبحى وزن 80 كجم رفع اثقال الساعة 11:30

تنس الطاولة

الفترة الأولى من 2 إلى 7 ص

الفترة الثانية من 9:00 إلى 15