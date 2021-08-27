شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت لجماهير المصرى: أتمنى نكون أسعدناكم وأعتذر عن أى تقصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد رفعت، نجم النادى المصرى البورسعيدى، عن سعادته بتأهل فريقه للكونفدرالية الإفريقية، مؤكدا أن هذا الموسم هو الأصعب فى كل شيء، مقدما الشكر لزملائه اللاعبين والجهاز الفنى على الجهد المبذول منهم طوال الموسم، كذلك جماهير بورسعيد التى دعمت الفريق خلال مباريات الموسم المنتهى.

وكتب رفعت، عبر حسابه على إنستجرام، "بعد نهاية الموسم الأصعب فى كل شيء، أوجه الشكر للجهاز الفنى ولاعبى النادى المصرى ومجلس إدارته على كل الجهد المبذول طول موسم هو الأقوى فى تاريخ الدورى المصرى وتحقيق المركز الثالث واللعب فى الكونفدرالية الإفريقية".

وأضاف رفعت، "شكر خاص لجمهور النادى المصرى على دعمهم الدائم لنا وبالأخص لى، وأتمنى نكون أسعدناكم وأعتذر عن أى تقصير، شكرا وأشوفكم الموسم القادم بشكل أقوى وأفضل".





وحسم التعادل السلبى مباراة المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش، التى أقيمت مساء الخميس، على استاد الإسكندرية بافتتاحية الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة احتل طلائع الجيش المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

فيما احتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 50 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 11 مواجهة وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.