شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا بقائمة سموحة استعدادا لمواجهة المقاصة باستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق عقب التدريب المسائى استعدادا للمباراة الأخيرة فى الأسبوع 34 أمام المقاصة والمقرر لها مساء غد السبت باستاد الإسكندرية.

واللاعبين هم:

فى حراسه المرمى.. الهانى سليمان و عمر صلاح.

خط الدفاع.. رجب نبيل و محمد عبد المنعم و محمود البدرى واطاهر الطاهر و شريف رضا و محمد شكرى.

خط الوسط.. احمد حمص و محمود حليمو و محمد كناريا و محمد رزق و محمد ليلة ومصطفى فتحى وأحمد عبد القادر ورفيق كابو وعبد الكبير الوادى.

خط الهجوم.. اسلام جمال و محمد نادى و ديريك دنسينامبى.

ويتأكد استحواذ سموحة على المركز الثالث دون النظر إلى نتائج الآخرين فى حال تحقيق الفوز على المقاصة، كما تعد هذه المباراة الأخيرة للثنائى مصطفى فتحى وأحمد عبد القادر مع سموحة.