شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل البطولة الأفريقية للمصارعة لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقي للمصارعة تأجيل البطولة الأفريقية التى كان مقررا إقامتها فى الفترة من 19 إلى 24 اكتوبر المقبل بالمغرب، لأجل غير مسمى.

وجاء قرار التأجيل بسبب تفشى فيروس كورونا، ومخاوف من تزايد الأعداد الأشهر المقبلة.

وأرسل الاتحاد الأفريقي خطابا للدول المقرر مشاركتها فى المنافسات ومن بينها مصر.

يذكر أن المصارعة المصرية حققت ميدالية برونزية فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو عن طريق محمد إبراهيم كيشو.