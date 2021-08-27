شكرا لقرائتكم خبر عن "دائما فى القلب".. الزمالك يخلد الراحل علاء على فى احتفال التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الزمالك على تزيين قمصان احتفالية التتويج بالدورى الممتاز بجملة "علاء على.. دائما فى القلب"، تأبينًا للاعب الفريق الراحل، وذلك على هامش الاستعدادات الخاصة للاحتفال بدرع الدورى رقم 13، وجاء الأمر من خلال الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد عبد الشافي، قائدي الفريق الأبيض، حيث طلبوا تخليد ذكرى الشهداء والراحل علاء على نجم الزمالك السابق خلال مباراة اليوم.



تخليد ذكرى الراحل علاء على

ومن المقرر أن يتسلم الزمالك درع الدورى فى مواجهة البنك الأهلى فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 .

من جهته طالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار التاسع على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى لتحقيق رقم قياسى في ليلة الاحتفال بالتتويج بدرع الدوري الذى حسمه الفريق بالجولة الماضية للمرة 13 في تاريخه .

ويستمر غياب محمود جنش حارس مرمى الزمالك عن فريقه في مباراة الليلة بسبب عقوبته من الجهاز الفني بعد خروجه من معسكر مباراة سيراميكا، ويعتزم كارتيرون منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء للمشاركة في مباراة البنك الاهلى للحكم على مستواهم في ظل كون نتيجة المباراة"تحصيل حاصل".