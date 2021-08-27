شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يغيب عن احتفالية الزمالك بتسلم درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، عن احتفالية الفريق الأبيض بتسلم درع الدورى، المقرر لها مساء اليوم، الجمعة، حيث سيتسلم الفريق الأبيض درع البطولة في لقاء البنك الأهلى، المقرر انطلاقه فى التاسعة مساء، فى الجولة الأخيرة من منافسات البطولة التى توج بها الزمالك للمرة الـ13 فى تاريخه، وجاء سفر بن شرقى قبل علمه بتسلم الفريق درع الدورى فى اللقاء الأخير بعد الحصول على إذن الجهاز الفنى للفريق.

وغادر بن شرقى، القاهرة، لقضاء أجازته خارج مصر حيث سيحصل اللاعبين على راحة بعد الانتهاء من لقاء البنك الأهلى اليوم، ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 .

من جهته طالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار التاسع على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى لتحقيق رقم قياسى في ليلة الاحتفال بالتتويج بدرع الدوري الذى حسمه الفريق بالجولة الماضية للمرة 13 في تاريخه .

ويستمر غياب محمود جنش حارس مرمى الزمالك عن فريقه في مباراة الليلة بسبب عقوبته من الجهاز الفني بعد خروجه من معسكر مباراة سيراميكا، ويعتزم كارتيرون منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء للمشاركة في مباراة البنك الاهلى للحكم على مستواهم في ظل كون نتيجة المباراة"تحصيل حاصل".

وفى المقابل، طالب خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلى لاعبيه بخوض مباراة الليلة بأعصاب هادئة بعد حسم بقائهم في الدوري الممتاز بشكل رسمي، وتقديم لقاء ممتع كروياً للجماهير في ختام موسم صعب ، ويعتزم البنك الاهلى إقامة ممر شرفى للزمالك بمناسبة تتويجه بالدوري.