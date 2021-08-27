شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يكتب الفصل الأخير فى مشوار مروان محسن مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء تعاقد الأهلى مع حسام حسن مهاجم سموحة لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، ليكتب الفصل الأخير فى مشوار مروان محسن مع الأهلي، لاسيما بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يرحل مروان محسن عن الأهلى بنهاية الموسم الحالي، فى ظل عدم الحاجة لجهوده مع وجود 3 مهاجمين فى صفوف الفريق هم محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن، بخلاف وجود أكثر من لاعب يجيدون اللعب فى هذا المركز مثل محمود كهربا وبيرسى تاو، بعدما كان موقفه متوقفاً على مصير مسئولى القلعة الحمراء من التعاقد مع مهاجم محلى سوبر من عدمه.

ويبحث مسئولو النادى الأهلى مصير مروان محسن من خلال مناقشة العروض المقدمة سواء برحيله بشكل مجانى أو بيعه بشكل نهائى أو إعارته لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه.

وودع نادى سموحة، عبر حسابه الرسمى على تويتر، نجم الفريق حسام حسن بعد إعلان فرج عامر رئيس النادى السكندرى انتقاله للنادى الأهلى، وكتب سموحة، "رسمياً.. هدافنا التاريخى وقائدنا حسام حسن ينتقل إلى النادى الأهلي، نتمنى لك كل التوفيق فى مسيرتك.. شكراً يا حسام" .

وكان مقررا أن يعلن النادى الأهلى اليوم، الجمعة، إتمام رابع صفقاته الصيفية بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة لدعم خط هجوم المارد الأحمر بالموسم الجديد، ومن المنتظر أن يعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء تفاصيل الصفقة وصور توقيع اللاعب الذى اجتاز الكشف الطبى بنجاح كما يكشف عن موعد انتظامه فى تدريبات الفريق الأحمر.

وكشف مسئولو النادى الأهلى الخميس عن ثلاث صفقات من العيار الثقيل، فى إطار خطة النادى الأحمر لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد مع ضغط المباريات المنتظر بسبب مشاركة الأهلى فى الكثير من البطولات المحلية والأفريقية ومشاركته الثانية على التوالى فى كأس العالم للأندية بعد تتويجه مؤخراً بدورى أبطال أفريقيا.

وأعلن النادى الأهلى عن أولى الصفقات الصيفية بضم كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار إلى فريق إنبى، وذلك بعد تألقه مع الفريق البترولى فى الموسم الجارى، ليحجز مقعداً مع المنتخب الأولمبى، وهو ما جعله يدخل دائرة اهتمامات الأهلى لتدعيم الجبهة اليمنى التى تضم محمد هانى وأكرم توفيق والذى تم تغيير مركزه بسبب عدم وجود بديل مناسب لهانى فى الأهلى.

كما كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقى ميكيسونى مهاجم نادى سيمبا التنزانى لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق، أن النادى أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك فى التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن الأهلى عن ثالث الصفقات الصيفية بضم بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزى لمدة 4 مواسم، وقال أمير توفيق أن الاهلى أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلى .

وحضر بيرسى تاو للقاهرة قبل ساعات واتفق على كافة الأمور الخاصة باستقراره فى مصر، وسوف ينضم للتدريبات وفقًا للموعد الذى سوف يحدده موسيمانى المدير الفنى للفريق.