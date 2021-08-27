شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يزين احتفاله أمام البنك الأهلى بقمصان "دورى الشهداء" وعلاء على.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو الزمالك على تصميم قمصان خاصة مكتوب عليها اسم علاء على لاعب الفريق الراحل فى ظهر القمصان، إلى جانب إهداء لقب الدورى رقم 13 فى تاريخ النادى إلى شهداء قلعة ميت عقبة، ومن المنتظر أن يرتدى لاعبو الزمالك تلك القمصان خلال عمليات الإحماء والاحتفالات، وذلك فى المباراة الختامية أمام البنك الأهلى المقرر لها التاسعة من مساء اليوم باستاد بتروسبورت، فى الجولة الأخيرة بالدورى الذي توج به الزمالك.



قميص الزمالك فى غرفة الملابس



غرفة ملابس الزمالك أمام البنك الأهلى



غرفة ملابس الزمالك فى ستاد بتروسبورت

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار التاسع على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى لتحقيق رقم قياسى في ليلة الاحتفال بالتتويج بدرع الدوري الذى حسمه الفريق بالجولة الماضية للمرة 13 في تاريخه .

ويستمر غياب محمود جنش حارس مرمى الزمالك عن فريقه في مباراة الليلة بسبب عقوبته من الجهاز الفني بعد خروجه من معسكر مباراة سيراميكا، ويعتزم كارتيرون منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء للمشاركة في مباراة البنك الاهلى للحكم على مستواهم في ظل كون نتيجة المباراة"تحصيل حاصل".

في المقابل ، طالب خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بخوض مباراة الليلة بأعصاب هادئة بعد حسم بقاؤهم في الدوري الممتاز بشكل رسمي ، وتقديم لقاء ممتع كروياً للجماهير في ختام موسم صعب ، ويعتزم البنك الاهلى إقامة ممر شرفى للزمالك بمناسبة تتويجه بالدوري.