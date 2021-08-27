شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة سيراميكا والإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان وإيهاب جلال المديران الفنيان لسيراميكا والإسماعيلى، تشكيل المباراة التي تجمعهما باستاد السويس الجديد فى الساعة السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: عامر عامر،خط الدفاع: محمود صقر-خالد صبحي-سيف تقا-أحمد محسن،خط الوسط: محمود نبيل- محمد توني- محمد إبراهيم-شريف دابو- مصطفى ميسي،خط الهجوم: أحمد غنيم.

بينما يتكون تشكيل الإسماعيلى من: حراسة المرمي:محمد مجدى،خط الدفاع: محمد عادل-محمد هاشم-مصطفى الزناري-مصطفى فارس،خط الوسط: محمد حسن-عمر الوحش-محمد عبد السميع-محمد صادق،الهجوم: آرى بابل-شيلونجو.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

فيما يحجز الاسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.