شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فخرى يرفض تجديد الإعارة للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد فخرى، لاعب فريق الأهلى و المعار للبنك الأهلى، تجديد الإعارة الموسم المقبل وتحديد مصيره عقب الاجتماع مع أمير توفيق مدير التعاقدات فى القلعة الحمراء لمناقشة بعض العروض للاعب من أندية الدورى الممتاز .

ويرغب محمد فخرى فى الانتقال لأحد الأندية للعب بصفة أساسية عقب المشاركة الموسم الماضى مع فريق البنك الأهلى في 6 مباريات فقط ولعب 158 دقيقة فقط .

وتنتهى إعارة محمد فخرى و شادى رضوان بنهاية الموسم الحالي عقب مواجهة الزمالك غدا في الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.

من جانب آخر، اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 26 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم في أحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها غداً الجمعة في التاسعة مساء علي ستاد بتروسبورت

وأعلن كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي لفريق البنك الأهلي، عمل ممر شرفي من لاعبي البنك الأهلي للاعبي وجهاز فريق الزمالك قبل انطلاق المباراة بمناسبة حصولهم على بطولة درع الدوري العام هذا الموسم.

وضمت القائمة أحمد السعدني وأحمد صبحي في حراسة المرمى و عاصم صلاح وبهاء مجدي وأحمد ياسين وأمير مدحت ومحمد كوفي ومحمد دبش محمد تريكة ومحمد مصطفي ميدو واسامة إبراهيم ومحمد فتحي ومحمود السيد ومحمد عبد الرحمن لعبه ومحمد فخري ومحمد حامد وموسي دياوارا ومعروف يوسف ومحمود قاعود ومحمد بسيوني وكريم بامبو وشادي رضوان ومحمد المثناني وفادي فريد واحمد علي وعلي صابر .