تشكيل الأهلي.. مصطفى شوبير حارسا.. وثلاثي في الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيمماني، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة أسوان، في إطار الجولة الأخيرة من دوري we المصري.

واختار موسيماني تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر ابراهيم، رامي ربيعة، بدر بانون.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، ديانج، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: صلاح محسن، مروان محسن، محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من حمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني ومحمد محمود.

وخاض الأهلي33 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، تعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفاً واستقبلت شباكه 28هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة والذي هبط لدوري القسم الثاني.