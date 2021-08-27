رونالدو: لقد منحت يوفنتوس قلبي وعقلي.. وكتبنا معاً قصة عظيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

ودع كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد فريقه القديم يوفنتوس الإيطالي بعد أن رحل عن صفوفه منذ سويعات عائداً إلى أولد ترافورد.

وعبر حسابه على "انستجرام" كتب رونالدو :"اليوم تنتهي قصتي مع نادٍ رائع، هو الأكبر في إيطاليا، وبالتأكيد أحد أكبر أندية أوروبا".

وأضاف رونالدو :"لقد منحت يوفنتوس قلبي وعقلي، سأظل أحب تلك المدينة (تورينو) حتى أيامي الأخيرة، حظيت باحترام تيفوسي بيانكونيري (مجموعة جماهيرية)، وحاولت أن أرد على هذا الاحترام بالقتال لأجلهم في كل مباراة وكل موسم وكل مسابقة".

وتابع كريستيانو :"يمكننا جميعاً أن ننظر إلى الخلف الآن، سنجد أننا حققنا أشياء عظيمة معا، ليس كل ما أردناه، لكن مع ذلك كتبنا قصة جميلة جداً معا".

وأنهى رونالدو :"سأكون دائماً واحداً منكم، أنتم الآن جزء من تاريخي وأنا جزء من تاريخكم، إيطاليا ويوفنتوس وتوريني وتيفوسي بيانكونيري، ستكونون دائماً في قلبي".