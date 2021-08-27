الزمالك يظهر بقميص خاص في ليلة التتويج أمام البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

يرتدي فريق الزمالك قميصًا خاصًا للاحتفال ببطولة دوري we المصري خلال فترة الإحماء التي تسبق مواجهة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بدوري we المصري.

وحرص الثلاثي محمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد عبدالشافي على تخليد ذكرى الشهداء، والراحل علاء علي نجم الزمالك السابق خلال مباراة اليوم.

ويحمل القميص الذي سيرتديه لاعبو الزمالك الرقم ١٣ بعد التتويج باللقب، وجملة دوري الشهداء، وعلاء علي دائمًا في القلب.