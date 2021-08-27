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بالفيديو.. حجازي يتقدم لاتحاد جدة بعد مرور 3 دقائق أمام الفيصلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سيد عمر:

قصّ محترفنا المصري في صفوف نادي الاتحاد، أحمد حجازي، شريط التسجيل لفريقه عقب مرور 3 دقائق من مباراته أمام نظيره الفيصلي، المُقامة اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وحصل الاتحاد على ركلة ركنية نفذها لاعبه كورنادو بنجاح على رأس حجازي الذي حولها في مرمى الفيصلي هدفًا أول لفريقه.

وكان حجازي قد سجل هدفًا خلال ثلاثية فريقه في مرمى نادي الرائد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي.

ورفع حجازي بهدفه اليوم في مرمى الفيصلي رصيده إلى الهدف الثاني كأكثر لاعبي فريقه تسجيلاً خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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